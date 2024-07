JPMorgan-Chef Jamie Dimon hält es laut Mitteilung für möglich, dass Inflation und Zinsen länger höher bleiben könnten als von vielen Akteuren an den Märkten erwartet. Er begründet das mit grossen staatlichen Haushaltsdefiziten, dem Investitionsbedarf in Infrastruktur, der Umstrukturierung des Welthandels und der Remilitarisierung der Welt. Gleichwohl hatten US-Inflationsdaten erst am Vortag die Hoffnung an den Märkten genährt, dass die US-Notenbank Fed bereits im September den Leitzins erstmals im laufenden Zyklus senken könnte.