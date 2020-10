US-Behörde beschlagnahmt fast eine Tonne Meth in Kalifornien

Die US-Antidrogenbehörde DEA hat nach eigenen Angaben die grösste Menge an Methamphetamin in ihrer Geschichte sichergestellt. Einsatzkräfte beschlagnahmten im kalifornischen Bezirk Riverside neben rund 998 Kilogramm Meth auch etwa 408 Kilogramm Kokain und knapp sechs Kilogramm Heroin, wie die Behörde am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Medienberichten zufolge hat der Fund von Anfang Oktober einen Verkaufswert von rund 18 Millionen Dollar (etwa 15,3 Millionen Euro).