Ein US-Bundesgericht hat einen ehemaligen Öl- und Gashändler des Energiehandelsunternehmens Vitol wegen Bestechung und Geldwäscherei verurteilt. Der Mann habe Regierungsbeamte in Ecuador und Mexiko geschmiert, um Verträge im Wert von Hunderten von Millionen Dollar für seinen damaligen Arbeitgeber Vitol Inc. zu sichern, teilte das US-Justizministerium DOJ in der Nacht auf Samstag mit.

24.02.2024 15:41