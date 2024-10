Am Mittwoch hatte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) berichtet, dass Wolfspeed den Bau der Fabrik auf unbestimmte Zeit verschoben habe. Die sei «ein Rückschlag für das Saarland» und auch den dortigen Strukturwandel. Es zeige die schwierige Marktlage der E-Mobilität in Deutschland und in Europa.