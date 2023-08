Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat nach Ansicht der Zentralbank des Landes nicht gegen Vorschriften zur Kontrolle von Devisen verstossen. Das erklärte die Notenbank am Montag nach Abschluss einer etwa einjährigen Untersuchung. Die Vorschriften regeln, wie viel Fremdwährung Menschen in Südafrika besitzen dürfen. Die Untersuchung stand im Zusammenhang mit einem Überfall auf die Rinderfarm des vermögenden Präsidenten vor drei Jahren. In der Folge der Tat war öffentlich geworden, dass Ramaphosa dort rund vier Millionen US-Dollar in einem Sofa versteckt hatte.

21.08.2023 19:05