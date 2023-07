US-Finanzministerin Janet Yellen hat inmitten schwerer Spannungen zwischen den USA und China ihren viertägigen Besuch in Peking begonnen. Wie chinesische Staatsmedien berichten, landete die 76-Jährige am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in der chinesischen Hauptstadt.

06.07.2023 12:10