Der US-Getränkeriese Pepsico wird nach einem überraschend starken Gewinnplus im dritten Quartal noch zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Das um Wechselkursschwankungen bereinigte Wachstum beim Ergebnis je Aktie (EPS) soll mit 13 Prozent einen Prozentpunkt stärker ausfallen als bislang avisiert, stellte Unternehmenschef Ramon Laguarta in Purchase (US-Bundesstaat New York) in Aussicht. Der Umsatz soll aus eigener Kraft weiterhin um 10 Prozent zulegen. Das Management hatte die Jahresziele bereits nach den ersten beiden Quartalen angehoben. Die Pepsi-Aktie lag vorbörslich gut zwei Prozent im Plus.

10.10.2023 13:06