Die Inflation in den USA ist zum Ende des Jahres 2023 hin leicht angestiegen. Die Konsumentenpreise stiegen im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent an, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Im November waren es 3,1 Prozent.

11.01.2024 14:32