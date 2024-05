Nach den neuen Daten kam an den Finanzmärkten Hoffnung auf, dass die Fed ihre Geldpolitik doch in absehbarer Zeit lockern könnte. An den Anleihemärkten wurden die Zinssenkungserwartungen etwas ausgeweitet. Die Aktienmärkte reagierten positiv auf die Daten, während die Kapitalmarktzinsen nachgaben. Auch der US-Dollar stand unter Druck - ebenfalls ein Zeichen für zunehmende Lockerungserwartungen an die Fed./bgf/jsl/he