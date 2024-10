Die Teuerungsrate sank im September nur minimal - auf 2,4 Prozent, nach 2,5 Prozent im August, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten einen kräftigeren Rückgang auf 2,3 Prozent auf dem Zettel. Von August auf September stiegen die Preise um 0,2 Prozent und damit doppelt so stark wie von Experten erwartet. «Die US-Notenbank kann sich noch nicht bequem zurücklehnen, was die Inflationsrisiken angeht», meint LBBW-Ökonom Elmar Völker.