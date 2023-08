Headline unter 0,1 Prozent (Wahrscheinlichkeit 2,5 Prozent): Ein weiteres, eher unwahrscheinliches Ergebnis, das aber ein breites Spektrum an Folgen hat. "Wenn wir negative Monatszahlen sehen, wird der Anleihenmarkt an Vertrauen gewinnen in der Kenntnis, dass die Fed den Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat - auch, wenn die Renditekurve am vorderen Ende invertiert bleiben wird", so JP Morgan. Eine Desinversion könnte einen weiteren deutlichen Anstieg bei den Aktienkursen auslösen. "Wenn Sie sehen, dass das vordere Ende der Zinsstrukturkurve sinkt, würde dies Aktien im Allgemeinen und Technologie- und zyklische Werte im Besonderen Auftrieb verleihen." Der S&P 500 dürfte in diesem Fall um 1,5 Prozent bis 2 Prozent zulegen.