1) Juli-Inflation plus 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat (Wahrscheinlichkeit 45 Prozent): Dies ist die Markterwartung, würde die Desinflationsnarrative stützen und dürfte die Ansicht des Marktes bestärken, dass die Fed im September eine Zins-Pause einlegt. "Obwohl dies positiv wäre, könnte es sich um einen Schritt handeln, der schnell verblasst, da der Markt seinen Fokus auf die Klausurtagung der Fed in Jackson Hole vom 24. bis zum 26. August verlagert. Erst an diesem Meeting ist eine Bestätigung über die Zinserhöhungsabsichten oder eine mögliche Pause der Fed zu erwarten", so JP Morgan. Der S&P 500 könnte in diesem Fall um 0,25 bis 0,50 Prozent zulegen.