Mit Blick auf die anstehende US-Präsidentenwahl hält US-Justizminister Merrick Garland eine zügige Durchführung der Verfahren gegen Donald Trump für richtig. Damit stellte er sich in dieser Frage hinter Sonderermittler Jack Smith, der die Ermittlungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten in zwei grossen Strafverfahren nach Bundesrecht leitet. «Der Sonderermittler hat von Anfang an gesagt, dass er der Meinung ist, dass das öffentliche Interesse ein zügiges Verfahren erfordert», sagte Garland dem Sender CNN in einem am Freitag veröffentlichten Interview. «Dem stimme ich zu.»

19.01.2024 18:12