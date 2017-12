US-Krankenkasse Aetna stimmt Milliarden-Übernahme durch CVS zu

CVS ist eine der grössten Drogerie- und Pharmaketten der USA. Aetna zählt zu den ältesten Krankenversicherer des Landes.

CVS werde die Übernahme in bar und eigenen Aktien bezahlen, teilten beide Unternehmen am Sonntag mit. Nach der Fusion würden die jetzigen Aetna-Aktionäre 22 Prozent an dem neuen Unternehmen halten. Insider hatten schon im Oktober gesagt, die Firmen seien seit Monaten in Gesprächen.

Anfang 2017 hatte ein Bundesgericht untersagt, dass Aetna für 37 Milliarden Dollar den Rivalen Humana kauft. Grund waren Wettbewerbsbedenken.

