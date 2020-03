Das meldeten US-Medien am Sonntagabend übereinstimmend unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des früheren Bürgermeisters von South Bend (Indiana).

Bei der Vorwahl im US-Bundesstaat South Carolina am Samstag hatte der 38-Jährige mit enttäuschenden 8,3 Prozent abgeschnitten. Das Wahlkampfteam von Buttigieg kündigte an, der Kandidat werde sich um 20.30 Uhr (Ortszeit/MEZ) in South Bend äussern.

(SDA)