Nach Einschätzung von Felix Schmidt, Volkswirt bei der Berenberg Bank, sind Rezessionssorgen jedoch übertrieben: «Auch wenn das Hin und Her der US-Regierung bei den Zöllen Unternehmen und Verbraucher verunsichert, scheint sich die US-Wirtschaft derzeit dennoch in einer recht robusten Verfassung zu befinden». Er verweist auf den stabilen Arbeitsmarkt. «Mehr Sorgen bereitet der Fed daher nach wie vor die Preisentwicklung», schreibt Schmidt. So bewege sich die Kerninflation seit einem Dreivierteljahr mehr oder weniger seitwärts. Dies und die hohe Unsicherheit seien Gründe, um die Zinsen nicht anzutasten. Die Inflationsrate war im Februar auf 2,8 Prozent gefallen. Die Fed strebt allerdings eine Rate von zwei Prozent an.