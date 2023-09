Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zuletzt nur verhalten entwickelt. Das Wachstum sei in den Monaten Juli und August mässig gewesen, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book).

06.09.2023 20:58