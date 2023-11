Zuletzt hatte die Fed ihre Leitzinsen im Juli angehoben und seitdem unverändert in der Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen. Zuvor hatten die Notenbanker den Leitzins in eineinhalb Jahren um insgesamt 5,25 Prozentpunkte angehoben. So stark und rasch wurde die US-Geldpolitik in den vergangenen Jahrzehnten nur selten gestrafft. Hintergrund ist die hohe Inflation, die im vergangenen Jahr bis auf gut neun Prozent gestiegen war.