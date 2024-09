US-Präsident Joe Biden hat eindringlich zu einem Ende des Krieges im Sudan aufgerufen. «Die Welt muss aufhören, die Generäle zu bewaffnen, sie muss mit einer Stimme sprechen und ihnen sagen, dass sie aufhören sollen, ihr Land zu zerreissen», sagte er bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Hilfe für die Menschen im Sudan dürfe nicht blockiert werden. Der blutige Bürgerkrieg habe «eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt ausgelöst», mahnte der 81-Jährige. Acht Millionen Menschen stünden am Rande einer Hungersnot, es gebe Gräueltaten. «Beendet jetzt diesen Krieg», forderte Biden.