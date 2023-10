Die Beziehungen zwischen China und USA waren zuletzt auf einem Tiefpunkt. Die grösste und zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt liegen schon seit langem in zahlreichen wichtigen Fragen über Kreuz. Xi und Biden hatten sich zuletzt am Rande des G20-Gipfels vor rund einem Jahr in Indonesien persönlich getroffen. Biden habe nun in dem Gespräch mit Aussenminister Wang Yi betont, dass China und die USA offene Kommunikation aufrechterhalten müssten./nau/DP/he