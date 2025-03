«Geschenk an Amerikas Feinde»

Der Sender NPR berichtete, mehrere Journalisten seien zur Arbeit gekommen und nicht reingelassen worden. Der Direktor von Voice of America, Michael Abramowitz, sagte, er sei wie 1300 weitere Mitarbeitende am Samstag beurlaubt worden. Der Sender brauche «eine durchdachte Reform», schrieb er auf Facebook. «Aber die heutige Massnahme wird Voice of America unfähig machen, seine lebenswichtige Mission zu erfüllen.»