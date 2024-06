Adobe weise beim Abo-Abschluss nicht angemessen auf diese Zahlung hin, sondern verstecke sie im Kleingedruckten sowie in Textboxen und hinter Links, hiess es in der am Montag eingereichten Klage. Erst beim Kündigungsversuch werde die Gebühr offensichtlich - und sie halte «Verbraucher in Abonnements gefangen, die sie nicht mehr wollen». Adobe verstosse mit der Vorgehensweise gegen US-Gesetze zum Verbraucherschutz.