US-Regierung klagt gegen Veröffentlichung von Bolton-Buch

In einer am Dienstag (Ortszeit) bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage hiess es, Bolton verbreite nicht nur geheime Informationen, sondern gefährde mit der Veröffentlichung auch die nationale Sicherheit.

In der Klage wird das Gericht dazu aufgefordert, eine Veröffentlichung des Buches zu untersagen, bevor eine Überprüfung der Inhalte durch das Weisse Haus abgeschlossen ist.

Trump hatte Bolton im vergangenen September als Sicherheitsberater entlassen - wegen Meinungsverschiedenheiten. Bolton kündigte bereits damals an, er werde zu gegebener Zeit seine Sicht auf die Dinge darlegen.

Das Buch mit dem Titel "The Room Where It Happened" (etwa: Der Raum, in dem es geschah), sollte ursprünglich im März erscheinen, die Veröffentlichung wurde aber vom Weissen Haus gestoppt. In der Klage vom Dienstag hiess es, Bolton habe vom Verlag rund zwei Millionen Dollar für das Buch erhalten.

Trump hatte Bolton am Montag im Fall der Veröffentlichung des Werkes strafrechtliche Konsequenzen angedroht. Sollte das Buch wie angekündigt am Dienstag kommender Woche erscheinen, würde Bolton gegen das Gesetz verstossen, sagte Trump im Weissen Haus.

