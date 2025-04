US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. führt sein Ressort unter dem Motto «Make America Healthy Again» («Macht Amerika wieder gesund») - eine Anlehnung an Trumps Slogan «Make America Great Again» («Macht Amerika wieder grossartig»). Er will unter anderem das in der US-Bevölkerung weitverbreitete Übergewicht bekämpfen. Chronische Krankheiten sollen seinem Ministerium zufolge durch die Fokussierung auf «sicheres, gesundes Essen, sauberes Wasser und die Eliminierungen von Giften in der Umwelt» eingedämmt werden.