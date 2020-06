US-Schauspielerin Peggy Pope mit 91 Jahren gestorben

Dies berichteten die Filmblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Dienstag (Ortszeit). Pope wurde 91 Jahre alt. Die Schauspielerin, die ihre Karriere in den 1950er Jahren in New Yorker Theatern begann, spielte in TV-Serien wie "Soap - Trautes Heim", "Unter der Sonne Kaliforniens" und "Golden Girls" mit.

Sie drehte auch ein Dutzend Spielfilme. Ihre grösste Leinwandrolle hatte Pope an der Seite von Jane Fonda, Dolly Parton und Lily Tomlin in der Komödie "Warum eigentlich ... bringen wir den Chef nicht um?" (1980). In der Satire über einen zudringlichen Chef und Rache für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz spielte sie eine trinkfreudige Sekretärin.

(SDA)