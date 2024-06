Angesichts der zunehmenden Spannungen mit China hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Bedeutung anhaltender Gespräche betont. «Nicht jedes Gespräch wird ein glückliches Gespräch sein, aber es ist wichtig, dass wir weiterhin miteinander sprechen», sagte Austin am Samstag in einer Rede bei der Sicherheitstagung Shangri-La Dialog in Singapur. Zugleich sei es aber auch wichtig, dass die USA ihre Verbündeten und Partner in der Region in ihren Interessen unterstützen.