Angedrohter Zollsatz besonders für das Exportland Deutschland schlecht

Auch der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, betonte, dass Trumps angekündigter Zollsatz von mindestens zehn Prozent für alle Importe in die USA besonders für das Exportland Deutschland schlecht wäre. «Die Zölle verteuern nicht nur deutsche Waren in den USA, sondern dürften auch zu Gegenzöllen der EU führen, was den Aussenhandel weiter belasten würde.»