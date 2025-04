Der Handelsminister von Lesotho, das mit der höchsten Tarifrate von 50 Prozent belegt wurde, warnte vor einem «Blutbad auf dem Arbeitsmarkt» des 2,3 Millionen-Einwohner-Landes. Die Wirtschaft des kleinen Binnenstaats im südlichen Afrika hängt in hohem Masse vom Export von Textilien und Diamanten in die USA ab. «Wir stecken in grossen Schwierigkeiten», sagte Handelsminister Mokhethi Shelile. Er hoffe, Lesotho werde schnellstmöglich mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump neu verhandeln können.