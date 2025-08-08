Aufgeblähte Handelsbilanz

Im ersten Halbjahr 2025 sind die Schweizer Goldexporte in die USA aus Sorge vor den US-Zöllen explodiert. Laut Daten des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) wurden 476 Tonnen Gold im Wert von 39 Milliarden Franken in die USA geliefert. Das hat auch den Schweizer Handelsbilanzüberschuss mit den USA aufgebläht. Im ersten Halbjahr belief sich dieser laut Berechnungen der Tamedia-Zeitungen ohne Gold auf 24 Milliarden Franken. Mit Gold waren es doppelt so viel.