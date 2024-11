In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Oktober schwächer als erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem stärkeren Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.