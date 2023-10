Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Zahlen für September stehen am morgigen Donnerstag auf dem Programm. Aktuell sind an den Finanzmärkten weitere Zinsanhebung in diesem Jahr nicht vollständig eingepreist. In den vergangenen Tagen hatten sich Fed-Vertreter überwiegend in Richtung stabiler Leitzinsen geäussert./bgf/la