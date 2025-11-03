Der Indikator für bezahlte Preise gab auf hohem Niveau nach. Verbessert hat sich der Unterindex für Beschäftigung - auch wenn er weiter deutlich unter der Wachstumsschwelle bleibt. Das gleiche gilt für den Auftragsindex. Die Zahlen dürfte noch stärker als sonst beachtet werden, da wegen der teilweisen Schliessung von Bundesbehörden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht werden.