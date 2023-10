An den Beratungen der sogenannten Ramstein-Gruppe nahm am Mittwoch zum ersten Mal persönlich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er war am Dienstagabend nach Brüssel gereist. Selenskyj sagte nach den Ankündigungen Austins, es fühle sich so an, als würde das Ramstein-Team von einem echten Krieger geführt. Er danke Austin für dessen Unterstützung und Führungsstärke.