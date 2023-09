In den USA hat sich der Lohnauftrieb im August abgeschwächt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Juli hatte der Zuwachs 0,4 Prozent betragen. Analysten hatten mit einer Abschwächung auf 0,3 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich ermässigte sich der Lohnanstieg von 4,4 auf 4,3 Prozent.

01.09.2023 14:55