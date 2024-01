Italien als G7-Vorsitz unterstützt Ukraine

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sicherte der Ukraine weitere Unterstützung der Siebenergruppe grosser demokratischer Industrienationen (G7) zu. In einem Telefonat mit Selenskyj kündigte Meloni nach italienischen Angaben an, Russlands Aggression gegen das Nachbarland werde im Mittelpunkt von Italiens G7-Präsidentschaft stehen. Italien hat seit Beginn des Jahres den Vorsitz in der Gruppe. Weitere Mitglieder sind die USA, Deutschland, Kanada, Grossbritannien, Japan und Frankreich. Selenskyj dankte Meloni für die Unterstützung - auch beim ukrainischen Wunsch nach einer Aufnahme in die EU.