Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im September zum zweiten Mal in Folge erheblich eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um fünf Punkte auf 45 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Montag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 49 Punkte gerechnet.

18.09.2023 16:22