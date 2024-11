In den USA haben die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet zugelegt. Die Rohölvorräte stiegen um 0,5 Millionen auf 430,3 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,1 Millionen Barrel gerechnet.