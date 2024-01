US-Aussenminister Antony Blinken warnte in Katar vor einer Eskalation in der gesamten Nahost-Region. «Der Konflikt könnte schnell metastasieren, was noch mehr Leid in der Region verursachen würde», sagte er auf seiner vierten Nahost-Reise bei einem Treffen mit Katars Ministerpräsident und Aussenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in Doha. Katar habe von Beginn an vor einer wahrscheinlichen und gefährlichen Ausweitung des Konflikts gewarnt, sagte Al Thani. Die Tötung eines Hamas-Anführers in Beirut und eines ranghohen iranischen Generals in Syrien - beide mutmasslich durch Israel angeordnet - seien zu verurteilen und ein Verstoss gegen die Souveränität dieser Länder.