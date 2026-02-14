US-Präsident Trump hält einen Machtwechsel im Iran für wünschenswert: «Das scheint das Beste zu sein, was passieren könnte». Zugleich erklärte er aber auch, dass der Iran mit einem «richtigen Deal» einen US-Angriff vermeiden könne. Washington und Teheran hatten bereits im vergangenen Jahr über Irans Atomprogramm verhandelt, die Gespräche gerieten aber ins Stocken. In der vergangenen Woche waren in Omans Hauptstadt Maskat neue Verhandlungen begonnen worden.