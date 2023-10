STADT (awp international) - Die US-Regierung und das Nachbarland Mexiko wollen verstärkt gegen den Handel mit der tödlichen Droge Fentanyl und die irreguläre Migration vorgehen. Minister beider Länder kamen am Donnerstag in Mexiko-Stadt zu einem bilateralen Treffen zusammen, um Massnahmen gegen den Drogen- und Waffenschmuggel sowie Menschenschlepper abzustimmen. «Wir stehen vor einem historisch herausfordernden Zeitpunkt in unserer Region», sagte US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas zum Auftakt der Gespräche.

05.10.2023 23:49