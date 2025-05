Der grösste Rüstungskunde für die USA

Riad hofft schon länger auf eine noch umfassendere Zusammenarbeit und den Schutz des amerikanischen Militärs. Seit Jahren ist Riad dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri zufolge das grösste Empfängerland von US-Waffen. In den vergangenen Jahren hatte es im US-Parlament zeitweise jedoch Widerstand gegen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien gegeben unter anderem wegen dessen Beteiligung am Jemen-Krieg und der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, der in den USA lebte und arbeitete.