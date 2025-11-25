Der ukrainische Sicherheitsratssekretär Umjerow sagte, das Ziel der Selenskyj-Reise nach Washington sei, die letzten Etappen des Abkommens zu erörtern. In Europa berieten am Dienstag derweil die westlichen Unterstützer in der sogenannten Koalition der Willigen über den Stand der Dinge. Er begrüsse die Tatsache, dass Fortschritte zu sehen seien, sagte der britische Premierminister Keir Starmer zu Beginn der Videokonferenz. «Und wir erinnern uns daran, dass niemand den Frieden mehr will als Wolodymyr und das ukrainische Volk.»