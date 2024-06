Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juni eingetrübt. Der Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 100,4 Punkte gefallen, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Rückgang auf 100,0 Punkte erwartet. Zudem wurde der Wert für den Vormonat von 102,0 auf 101,3 Punkte nach unten revidiert.