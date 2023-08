Angesichts der zunehmenden nuklearen Bedrohung durch Nordkorea haben die USA China und Russland vorgeworfen, eine gemeinsame Erklärung des Uno-Sicherheitsrats zu den jüngsten Raketenstarts Nordkoreas zu blockieren. Moskau und Peking würden «ihrer Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nicht gerecht», prangerte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, am Freitag das Verhalten beider eng mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang verbündeten Länder an.

26.08.2023 13:28