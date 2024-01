Eine Forschungseinrichtung des US-Energieministeriums betreibt zusammen mit Microsoft ein Projekt, mit dem die Menge des Lithiums, das in einer wiederaufladbaren Batterie verwendet wird, um bis zu 70 Prozent reduziert werden könnte. Das teilten das Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) und der Softwarekonzern gemeinsam am Dienstag in Richland und Redmond im US-Bundesstaat Washington mit.

09.01.2024 17:10