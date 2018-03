Utah lässt Kinder als erster US-Bundesstaat frei laufen

Anhänger der Erziehungs-Bewegung "free range" (etwa: "frei laufen") feierten das Gesetz als das bisher liberalste der USA.

Während es in der Schweiz völlig normal ist, Kinder von einem gewissen Alter an alleine zur Schule, auf den Spielplatz oder in den Supermarkt gehen zu lassen, sind die Gesetze dazu in den USA viel strenger. Die meisten Bundesstaaten schreiben recht genau vor, wie alt ein Kind sein muss, um etwa unbeaufsichtigt zu Hause gelassen zu werden. So ist es beispielsweise im Bundesstaat Illinois verboten, Kinder unter 14 Jahren alleine zu lassen.

Das neue Gesetz in Utah definiert nun die Richtlinien zur Kindesvernachlässigung komplett neu. Bereits seit einigen Jahren gibt es in den USA eine kontroverse Debatte über die stark reglementierte Kindererziehung.

(SDA)