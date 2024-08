Portfolioqualität verbessert

Der Wert des Portfolios per 30. Juni sank auf rund 1,26 Milliarden Dollar verglichen mit 1,30 Milliarden per Ende 2023. Eine nicht-strategische Immobilie wurde im ersten Halbjahr laut den Angaben verkauft und zwei weitere nach dem Berichtszeitraum im Juli. Per Mitte Jahr habe das Portfolio aus 30 Immobilien mit insgesamt 8336 Wohneinheiten in 13 US-Bundesstaaten bestanden.