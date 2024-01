Im vierten Quartal 2023 zeigten sich bei VAT nach einer langen Durststrecke infolge der Schwäche des Halbleitermarktes erste Anzeichen für eine Erholung. So stieg der Auftragseingang gemäss ersten ungeprüften Zahlen in den Monaten Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorquartal um deutliche 44 Prozent an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auf Jahressicht sank der Auftragseingang jedoch um 43 Prozent auf 692 Millionen Franken.