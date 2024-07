Trotz weiterhin sinkender Strompreise hat der schwedische Energieriese Vattenfall im ersten Halbjahr 2024 deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet. Unter dem Strich steht in der ersten Jahreshälfte ein Plus von rund 26,2 Milliarden schwedischen Kronen (2,3 Mrd. Euro) nach 6,9 Milliarden Kronen im Vorjahreszeitraum zu Buche, wie der Konzern in Stockholm mitteilte. Gleichzeitig sank der Nettoumsatz um 19 Prozent auf 128,5 Milliarden Kronen (11,1 Mrd. Euro).