Im Parlament nahm der Widerstand gegen die Vorlage zuletzt ab. In der Schlussabstimmung am 29. September in der Herbstsession des laufenden Jahres stimmte der Nationalrat dem Energie-Mantelerlass mit 177 zu 19 Stimmen zu, der Ständerat mit 44 zu 0 Stimmen. Insbesondere die grossen Umweltschutzorganisationen sprachen am Ende des parlamentarischen Prozesses von einem tragbaren Kompromiss.